Nowy węzeł przesiadkowy w Podjuchach już od jutra [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od niedzieli Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie uruchamia nowy węzeł przesiadkowy "Podjuchy Dworzec".

Do nowej pętli będą dojeżdżały trzy dzienne linie autobusowej i jedna linia nocna - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



- Piękne nowe przystanki, oprócz tego oczywiście stojaki rowerowe. Będzie punkt kasowy, który także będzie niebawem otwarty. Linia: 66, 85, 533 i 504 to są te linie, które będą miały wydłużone kursy do nowej pętli w Podjuchach - tłumaczy Pieczyńska.



Do nowego węzła przesiadkowego nie będzie dojeżdżał autobus linii nr 61. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zapowiada, że w przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych również i ta linia zostanie przedłużona.