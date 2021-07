"Liczba żaglowców, atrakcji, ale też turystów imponująca" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na Wałach Chrobrego i Łasztowni w Szczecinie są tłumy. Trwa tam impreza "Żagle 2021". Można zjeść, zabawić się w wesołym miasteczku, ale przede wszystkim można zobaczyć żaglowce, które przypłynęły do Szczecina.

A wśród nich m.in. cały drewniany "Generał Zaruski" z Gdańska.- Przyjechałem do Szczecina specjalnie na zlot żaglowców. Po prostu interesuje się dawnymi żaglowcami. Sfilmowałem chyba wszystko. Szczególnie olinowanie może być bardzo cennym materiałem dla modelarzy - mówi jeden z turystów.- Liczba żaglowców, atrakcji, ale też turystów i mieszkańców jest naprawdę imponująca. Robi to wrażenie - mówi Piotr Królak, kapitan jachtu "Generał Zaruski".- Podoba mi się cała atmosfera, otoczka włącznie z parkami rozrywki. Dla każdego coś miłego. Natomiast, jeśli chodzi o żaglowce, to piękny jest "Dar Młodzieży" - podkreśla kolejna osoba, która zdecydowała się wybrać na "Żagle 2021".Jednostki, które cumują na Łasztowni i u stóp Wałów Chrobrego, będzie można zwiedzać jeszcze w niedzielę.