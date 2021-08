Są pieniądze na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Obwodnica Zachodnia Szczecina znalazła się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych - zapowiedział we wtorek Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Na specjalnej konferencji, która odbyła się w okolicy węzła Goleniów-Północ poinformował także, że ponad 50 kilometrów drogi ekspresowej kosztować będzie ponad 5 miliardów złotych. Obwodnica, będąca przedłużeniem S6, ma być gotowa do 2027 roku.



Wojewoda zaapelował również do lokalnych samorządowców, aby ci nie czekali na kolejne decyzje rządowe i rozpoczęli budowę dróg dojazdowych po planowanej obwodnicy.



- W sytuacji, kiedy my dzisiaj chcemy tę obwodnicę budować, kiedy te plany są już tak daleko zaawansowane, to mam tylko jedną prośbę: drodzy panowie, weźcie się do roboty i zacznijcie budować te drogi, które zależą od was. Tam, gdzie mają budować drogi samorządy, gdzie ma budować samorząd województwa, a nie zajmujcie się taką nieczystą polityką - mówił Zbigniew Bogucki.



W ramach poprawy przepustowości sieci dróg, rząd zaplanował także budowę trasy S10 ze Szczecina do Warszawy oraz trasy S11 z Koszalina do Katowic. Pierwszy odcinek S11 z Koszalin do Bobolic ma być gotowy do 2023 roku.



Łącznie na realizację inwestycji, ujętych w nowym programie, przeznaczona zostanie kwota około 292 mld zł.