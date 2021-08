"Więcej inwestycji, łatwa komunikacja, rozwój społeczności..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po wybudowaniu zachodniej obwodnicy Szczecina oraz drogi omijającej Przecław i Warzymice oraz połączeniu z autostradą A6 w Kołbaskowie powstanie największy węzeł w regionie.

To będzie ogromny rozwój gospodarczy dla gminy Kołbaskowo oraz połączenie z resztą Polski - mówi Mariusz Sarnecki, radny PiS powiatu polickiego.- Ten węzeł na pewno ułatwi wszystkim mieszkańcom i gminie Kołbaskowo, a także innym gminom powiatu polickiego komunikację z zachodnią częścią Polski przez objazd wokoło Szczecina. Dodatkowo: rozwinie region gospodarczo - większa ilość inwestycji, łatwa komunikacja, rozwój dla całej społeczności - ocenił radny Sarnecki.Sami mieszkańcy gminy Kołbaskowo nie mogą się doczekać budowy największego węzła drogowego w regionie. Jak mówią, spowoduje to mniejsze korki na drogach, a poruszanie się po nich jest dla nich dziś koszmarem.- To, co tu się dzieje to jest koszmar. Nie idzie przejechać. Na wjazd do Szczecina - kolejka jest aż do Smętowic, do węzła w Kołbaskowie. To na pewno odciąży. - Każde takie udogodnienie, każde odciążenie takich odcinków jak tutaj będzie na pewno dobrym rozwiązaniem - mówili.W pełni gotową obwodnicą Przecławia i Warzymic pojedziemy pod koniec 2023 roku, a obejście zachodnie Szczecina będące przedłużeniem S6 ma być gotowe do 2027 roku.