Poznaj historię zapomnianego bohatera wojny polsko-bolszewickiej

Jednym z zapomnianych bohaterów wojny polsko-bolszewickiej jest Feliks Ciechomski - artysta plastyk, jeden z ostatnich po kądzieli potomków Fryderyka Chopina.

Ciechomski od 1948 roku był mieszkańcem Szczecina. Jako młody człowiek chciał zostać pilotem - mówi Marzena Szulc z Instytutu Pamięci Narodowej.- Komisja lekarska orzekła, że pilotem być nie może, prawdopodobnie wynikało to z jego problemów ze wzrokiem, ale marzeń nigdy nie porzucił, bo był związany z czasopismem "Skrzydlata Polska" - dodaje Szulc.Był znakomitym grafikiem. Jego żona, Barbara twierdziła, że zaprojektował lotniczą szachownicę, symbol polskich sił powietrznych. Krzysztof Męciński, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecinie wyjaśnia: - Ten symbol pojawił się po raz pierwszy w wojnie polsko-bolszewickiej na samolocie, wymalowany jako symbol indywidualny. Został później przejęty jako symbol polskich sił powietrznych i ta szachownica nawiązywała do pól herbowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdzie mamy na czerwonym tle godło nasze - orła i na biały tle litewskie.W zeszłym roku, staraniem szczecińskiego oddziału IPN został odnowiony grób Feliksa Ciechomskiego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.Więcej na ten temat w audycji "Trochę kultury" po godzinie 14:00. Rocznicę bitwy warszawskiej uczcimy również jutro, kiedy to zaprezentujemy słuchowisko „Zagadka Jana K.” w reżyserii Mikołaja Szczęsnego. Autorem scenariusza jest Łukasz Orbitowski - pisarz młodego pokolenia, laureat wielu nagród literackich. Zapraszamy w poniedziałek po 21:00.