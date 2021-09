Tereny Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Świnoujściu sprzedane

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" w Świnoujściu. Fot. www.msrgryfia.pl

58 milionów złotych uzyska Morska Stocznia Remontowa Gryfia ze sprzedaży terenów w Świnoujściu. Nieoficjalnie na kupno tego obszaru zdecydowała się norweska firma, do której należy Euroterminal.

Prezes Gryfii Krzysztof Zaremba nie chce zdradzić, kto jest zainteresowany kupnem terenów po dawnej Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu.



- Z kontrahentem została zawarta umowa na kwotę ponad 58 milionów złotych. Trwają dalsze procedury przewidziane prawem dotyczące zbycia tej działki. To mogę na dzisiaj powiedzieć oficjalnie - mówi Zaremba.



Pieniądze z transakcji Gryfia chce wydać na budowę pirsu, do którego ma być przycumowany nowy dok budowany przez Stocznię Szczecińską Wulkan.



- Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na inwestycje wokół nowego doku, który buduje Stocznia Szczecińska. To dzięki decyzji Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Chciałem to wyraźnie podkreślić, bo to jest jego zasługa, że ten kapitał inwestycyjny trafił do Szczecina. Stocznia Szczecińska, która wykonuje ten dok dla Funduszu Rozwoju Spółek, który będzie go dzierżawił i leasingował Stoczni Gryfia, bo taki jest montaż tej transakcji - mówi prezes Gryfii.



Aby transakcja doszła do skutku, musi wyrazić na to zgodę Zarząd Morskich Portów Szczecin - Świnoujście, który ma prawo pierwokupu.



Euroterminal w Świnoujściu zajmuje się przeładunkami produktów przechowywanych w chłodniach, drobnicy i ładunków wielkogabarytowych.