"Szczecin żyje gospodarką morską" [WIDEO]

Gospodarska morska w kilkuminutowym przeglądzie najświeższych informacji. Po godzinie 16, w audycji "Wszystko na Gorąco", kolejny odcinek cyklu "Polska Morska".

W jego ramach Piotr Tolko oraz Grzegorz Gibas opowiadają o tym, co dzieje się w przemyśle w Szczecinie, regionie oraz kraju.- Szczecin żyje gospodarką morską - podkreśla Dariusz Smoliński ze spółki Polskie Terminale. - Możemy się spodziewać najświeższych informacji, czyli tego wszystkiego, czego dotychczas trochę brakowało, a co dzięki Radiu Szczecin mam nadzieję, że dotrze do odbiorców z całego Pomorza Zachodniego. Mamy się czym chwalić i współpraca z takim medium umożliwi nam to w dużym stopniu.Cykl "Polska Morska" emitowany jest w każdy czwartek o godzinie 16:30. Archiwalne odcinki znajdziecie na radioszczecin.pl