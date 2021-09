Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nie wiedzą co zrobić ze śmieciami. Mieszkańcy Goleniowa rozkładają ręce. Gminie skończyła się umowa na odbiór odpadów. Burmistrz miasta Robert Krupowicz nie porozumiał się z większością lokalnych radnych. Zablokowali oni propozycję podwyżek opłat za wywóz śmieci z 12 na 31 złotych.

- Nie wiadomo, będzie się gdzieś składało na razie. - Bardzo duży problem. - Coś tam mówili, że nie będzie odbioru śmieci, ale to powinno być już dawno uregulowane, nie wiadomo kiedy to dojdzie do ładu. - Kosze są pełne. - Gmina nie ma już umowy na odbiór. - Na razie wrzucamy śmieci do śmietnika, póki można jeszcze włożyć, a potem to niewiadomo. - Co my mamy z tymi śmieciami zrobić? - mówią mieszkańcy Goleniowa.



Umowa miasta z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej wygasła 7 września.