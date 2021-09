Zostawił śmieci pod magistratem, dostał mandat

Zostawił swoje śmieci pod magistratem - dostał 500-złotowy mandat. 31-latek odmówił jego przyjęcia, więc sprawa trafi do sądu.

W Goleniowie - do poniedziałku - przez ponad tydzień nie było firmy odbierającej odpady. To akt demonstracji tego, że włodarz gminy nie może porozumieć się z radnymi - tak sytuację komentują mieszkańcy Goleniowa.- Mieszczą się jeszcze na placu, a plac pod urzędem jest duży. Także mamy, gdzie wyrzucać. Moi rodzice we dwoje są starsi i muszą płacić 31 zł od osoby, jak prawie nie mają śmieci? Obawiam się, że śmieci zaleją Goleniów, bo gdzie to wywozić? Koło domu będziemy składować? Chyba, że pod gminę zawieziemy - mówią niektórzy mieszkańcy.W poniedziałek na ulice Goleniowa wyjechały śmieciarki, które zaczęły odbierać zalegające odpady. To efekt umów podpisanych przez dwie spółdzielnie mieszkaniowe z PGK w Goleniowie.