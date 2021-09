Matka z dzieckiem uciekła z Niemiec do Polski. Sąd nakazał jej oddać córkę ojcu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Uciekła do Polski, aby uchronić córkę przed piekłem Jugendamtu. Teraz polski sąd nakazuje oddać dziecko ojcu Niemcowi.

Chodzi o polkę z Wałcza. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok powołując się na Konwencję haską, mówiącą o tym, że dobro dziecka jest najważniejsze, nakazując Annie Weisenberger oddać swoją 7-letnią córkę Maję jej ojcu - Niemcowi, którego kobieta oskarża o skłonności pedofilskie wobec dziewczynki. Kobieta obawia się, że już więcej nie zobaczy swojej córki.



- Mąż sam oznajmia, że chciał mi zabrać dziecko. Przyjeżdżam do Polski, a tu dwa polskie sądy, dalej mnie tak zbezcześcili. Jeszcze gorzej. Oni nawet powiedzieli, że jeśli dziecko dobrze się zaaklimatyzowało w Polsce, to świadczy to o tym, że również poradzi sobie również w Niemczech, wracając tam. W każdej chwili może dojść do tragedii, dziecko może być mi natychmiast odebrane. Maja jest bardzo wrażliwą osobą, ma być oderwana ode mnie i od swojego braciszka. Jestem bardzo zawiedziona. Jestem obywatelką Polski, moje dzieci też. Przyjeżdżam szukać pomocy, a jestem wręcz jeszcze gorzej potraktowana przez polski sąd - mówi zrozpaczona pani Anna.



Matka złożyła odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który podtrzymał wyrok szczecińskiego sądu. A o dalszym przebiegu sprawy mówi obrońca pani Anny, mecenas Marek Klocek.



- Postanowienie o odebraniu dziecka zostało wydane 20 lipca, musiał je wydać Sąd Okręgowy w Szczecinie. Z tego co wiem, takie postanowienie już jest wydane. Sprawą zainteresował się Prokurator Krajowy, akta zostały wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie do Prokuratury Krajowej celem rozważania wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego - informuje Klocek.



Próbowaliśmy uzyskać komentarz od Sądu Okręgowego w Szczecinie i Apelacyjnego w Warszawie, ale rzecznicy sądów zasłaniali się brakiem dostępu do akt sprawy.