Matecki: "Niech Sławomir Nitras przeprosi". Jest też apel do PO [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Niech Sławomir Nitras przeprosi, a Platforma Obywatelska odetnie się od jego słów - apelował przed szczecińskim biurem PO radny Dariusz Matecki.

Chodzi o wypowiedź Sławomira Nitrasa z Campusu Polska. Według niego, katolików należy opiłować z niektórych przywilejów, bo jeśli tak się nie stanie, to znowu podniosą głowę.



- To nakręcanie spirali nienawiści wobec katolików, a konsekwencje tego hejtu są widoczne na co dzień. M.in. w środę w kościele na Pomorzanach, gdzie mężczyzna zniszczył krzyż i pobił księdza - mówił radny Solidarnej Polski Dariusz Matecki. - To są wydarzenia, do których dochodzi na fali antychrześcijańskiej nagonki. Na fali nagonki takiej, którą pokazał pan Sławomir Nitras. Czy panu Sławomirowi Nitrasowi wystarczy takie opiłowanie Kościoła Katolickiego, jak miało miejsce wczoraj o godzinie 10?



Oprócz wezwania do przeprosin Sławomira Nitrasa, był też apel do pozostałej części Platformy Obywatelskiej.



- Tego typu mowa nienawiści powinna być piętnowana. Szczególnie przez opozycję, która na swoich sztandarach niesie właśnie tolerancję, równość i szacunek względem drugiego człowieka - podkreślił Matecki.



Mężczyzna, który pobił w środę księdza i zdewastował kościół na szczecińskich Pomorzanach jest w rękach policji. Ksiądz jest w szpitalu. Konieczny będzie zabieg na szczęce, ale kapłan czuje się dobrze.