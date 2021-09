W regionie ruszyło winobranie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

W winnicach, w naszym regionie, zaczął się zbiór winogron. Dojrzałe owoce są ścinane z krzaków, a następnie przetwarzane na wino.

Nasz reporter odwiedził jedną z takich ogromnych upraw winorośli w Pęzinie pod Stargardem.



Jestem w trakcie zbierania białych odmian winorośli, bardzo fajnie się zbiera, bo dość duże są kiście, dość dużo jest owoców na krzaku i będzie duży plon w tym roku. Zbieramy winogron, kiedy już jest dojrzały, chodzi o to, żeby zmagazynował dużo cukru, żeby później drożdże przerobiły ten cukier na alkohol. Już zebraliśmy ich sporo - opowiada właścicielka Dagmara Pilczuk.



- Za chwilę zajedzie traktor z nową dostawą winogron, później to trafia na młynko-szypułkowarkę, stamtąd płyn jest tłoczony do kadzi nierdzewnych i tam, po 12 godzinach, zadajemy szlachetne drożdże i rozpoczynamy produkcję białego wina - tłumaczy właściciel Sebastian Pilczuk



Białe i czerwone wino z tej winnicy produkowane jest pod marką Sydonia. Zbiór winogron potrwa do końca miesiąca.