Radni PiS: Szczecin remontuje ulice, a przedsiębiorcy są odcięci od świata [ZDJĘCIA]

Miasto, rozpoczynając remont alei Wojska Polskiego, odcięło od świata całe kwartały w Śródmieściu - alarmują politycy PiS.

- To efekt niedokończonego remontu trzech ościennych ulic - mówi radna w sejmiku województwa Małgorzata Jacyna-Witt. - Niedokończony jest remont ulicy Ściegiennego, Królowej Jadwigi, Bohaterów Getta Warszawskiego. Sytuacja jest skandaliczna, dlatego że te kwartały, te kamienice są absolutnie odcięte od możliwości korzystania z nich w sposób - nazwałabym to - wygodny.- Ten remont nie potrwa dwa lata tylko dłużej, jego efektem może być bankructwo wielu firm z alei Wojska Polskiego - uważa Agnieszka Kurzawa, radna Rady Miasta Szczecina. - Miasto buduje, a przedsiębiorcy bankrutują. Remontują ulice, natomiast przedsiębiorcy są pozostawieni sami sobie. Handel i lokalni przedsiębiorcy na pewno ucierpią, ponieważ tutaj dojazdu - przez najbliższe lata - nie będzie.Radni PiS, w piśmie do prezydenta Piotra Krzystka, pytają gdzie zabezpieczono prowizoryczne miejsca parkingowe i w jaki sposób władze miasta zrekompensują straty poniesione przez przedsiębiorców, których firmy znajdują się przy alei Wojska Polskiego.