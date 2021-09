Myślibórz ma obwodnicę i miejsca pracy [WIDEO]

Spokojny ruch drogowy i czyste powietrze w mieście oraz miejsca pracy. To zalety budowy obwodnic. Przekonali się o tym właśnie mieszkańcy Myśliborza.

Przy nowo oddanej obwodnicy powstały trzy duże inwestycje w postaci hal i parków usługowych za 50 milionów złotych. A jak mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, tak mogłoby już o wiele wcześniej, bo projekt drogi był, tylko wykreślono ją z planu budowy dróg na lata 2011 - 2015.- Ta droga została wykreślona, kiedy rządzili nasi poprzednicy. Od ponad 10 lat można by było po Myśliborzu podróżować bezpiecznie i nie obciążać miasta - dodaje Bogucki.Myślibórz, to jedyne miejsce w Polsce, gdzie w ciągu drogi krajowej dla kierowców ciężarówek obowiązuje ruch lewostronny, bowiem na prawym pasie stoi zabytkowa baszta z XIII wieku dodał poseł PiS Leszek Dobrzyński.- Skoro brama jest z XIII wieku, to można by rzecz, że otwarcie drogi wyrasta do rangi niesłychanie historycznej. Po raz pierwszy od bodaj 700 lat, ruch tranzytowy przez Myślibórz zostanie skierowany całkowicie inną drogą - tłumaczy Dobrzyński.Obwodnica Myśliborza ma ponad trzy kilometry. Jej koszt, to około 40 mln złotych. 32 miliony złotych to pieniądze rządowe. Resztę dołożył samorząd.