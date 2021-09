Remont zamroził pracę lokali przy Wojska Polskiego. Co z rekompensatami?

Remont alei od pl. Zgody do ul. Jagielońskiej ma potrwać pół roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest odpowiedź Miasta w sprawie rekompensat dla przedsiębiorców z al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Fragment alei od pl. Zgody do ul. Jagielońskiej został zamknięty dla samochodów na czas remontu.

Remont tej części alei ma potrwać pół roku, a to oznacza pół roku mniejszych obrotów. Zgodnie z komunikatem, który otrzymaliśmy od miasta "każdy przedsiębiorca może się zgłosić do Biura Nadzoru Właścicielskiego magistratu z wnioskiem o odszkodowanie, jeśli uważa, że w wyniku zaniedbań Miasta w czasie prowadzonego remontu poniósł z tego tytułu stratę".



Marek Kubiak, właściciel Bistra Pod Przykrywką z ul. Jagiellońskiej starał się o rekompensatę, kiedy remont ulicy, przy której prowadzi lokal przedłużył się z 6 do 9 miesięcy. Poza tym nie było chodników i droga również była zamknięta dla ruchu. Jak mówi - rekompensaty otrzymał "zero złotych i zero groszy", a na prawnika wydał ponad 4 tysiące.



- Właśnie przez to, że obroty w niektórych momentach spadły o 80-90 procent, bo były takie momenty, gdzie nie było chodnika i wykonawca praktycznie zagrodził dojście do naszego lokalu. Zdecydowaliśmy się na napisanie pisma o odszkodowanie. Miasto, niestety, powiedziało, że nam się nie należy - relacjonował Marek Kubiak.



