Kolizja z udziałem marszałka Geblewicza. Postępowanie trwa

Postępowanie w tej sprawie nadal jest prowadzone - przyznaje prokurator Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Mimo upływu ponad czterech miesięcy postępowanie w sprawie kolizji drogowej na autostradzie A6 nadal jest prowadzone. Chodzi o marszałka województwa Olgierda Geblewicza, który zajechał drogę samochodowi ciężarowemu i zmusił go do gwałtownego zatrzymania. Podczas incydentu doszło do stłuczki.

Nadzwyczajna sesja sejmiku. Temat: kolizja marszałka Nowe fakty po kolizji na S3. Przyjechała policja, marszałka już nie było "To nie było celowe..." Marszałek tłumaczy się z kolizji Gwałtowne hamownie i kolizja na S3. Geblewicz uczestnikiem



- Przez cały czas trwa gromadzenie materiału dowodowego, wykonywane są czynności procesowe, zaplanowane są czynności procesowe m.in. dotyczące powołania biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Zena w Krakowie. W momencie, kiedy prokurator będzie dysponował pełnym materiałem dowodowym będą podejmowane w tej sprawie decyzje merytoryczne - zapowiedziała prokurator Obarek.



W przypadku kolizji z udziałem marszałka Policja wszczęła postępowanie o wykroczenie. Sprawę przejęła jednak prokuratura, która może zmienić kwalifikację czynu z wykroczenia na sprawę karną. Postępowanie w tej sprawie nadal jest prowadzone - przyznaje prokurator Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- Przez cały czas trwa gromadzenie materiału dowodowego, wykonywane są czynności procesowe, zaplanowane są czynności procesowe m.in. dotyczące powołania biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Zena w Krakowie. W momencie, kiedy prokurator będzie dysponował pełnym materiałem dowodowym będą podejmowane w tej sprawie decyzje merytoryczne - zapowiedziała prokurator Obarek.W przypadku kolizji z udziałem marszałka Policja wszczęła postępowanie o wykroczenie. Sprawę przejęła jednak prokuratura, która może zmienić kwalifikację czynu z wykroczenia na sprawę karną.