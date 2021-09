Goleniów: radni uchwalili podwyżkę za wywóz śmieci. I to jaką...

Radni Goleniowa zdecydowali w sprawie wywozu śmieci: od teraz mieszkańcy będą płacili zamiast 12 złotych - 30 złotych miesięcznie od osoby.

Nie przeszła propozycja opozycyjnego klubu "Ruch Miejski", który przedstawił stawkę w wysokości 20 złotych. "Za" ponad 150 procentową podwyżką w 21. osobowej radzie gminy głosowało 10 osób, 7 było przeciw, dwie nie głosowały.Decyzja zapadła na sesji nadzwyczajnej po tym, jak na początku września skończyła się umowa na wywóz śmieci w gminie. Nowej nie było, bo zdaniem burmistrza, obowiązująca stawka 12 złotych była zdecydowanie za niska. Z kolei rada miasta wcześniej nie chciała się zgodzić na podwyżkę do 30 złotych.Zdaniem opozycji z Ruchu Miejskiego, problemem jest nieszczelny system: gdy odpady w gminie "produkuje" kilka tysięcy osób więcej, niż deklaruje. Według nich, gdyby zweryfikować dane, doliczyć możliwe oszczędności, wystarczyłaby podwyżka na poziomie 20 złotych. Podawali przykład, że propozycja burmistrza to w skali roku ponad 850 złotych podwyżki dla czteroosobowej rodziny.Burmistrz oraz urzędnicy odpowiadali, że system jest sprawny, co wykazał audyt, a stawka 30 złotych miesięcznie od osoby to realny koszt odbioru i wywozu odpadów w gminie.Burmistrz Robert Krupowicz mówił o "działaniach osłonowych" łagodzących efekt podwyżki - że "jest szereg możliwości wsparcia, szczególnie rodzin wielodzietnych" z pomocy społecznej.