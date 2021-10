Prokuratura bada sprawę kolizji z udziałem marszałka

Narażenie na niebezpieczeństwo czy może katastrofa w ruchu lądowym? Odpowiedzi na to pytanie szuka obecnie prokuratura. Sprawa dotyczy kolizji na drodze S3 z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza.

Zajechał drogę samochodowi ciężarowemu i zmusił go do gwałtownego zatrzymania. Podczas incydentu doszło do stłuczki.Obecnie postępowanie prokuratury prowadzone jest pod kątem art. 160 kodeksu karnego. Dotyczy on narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat trzech.W ramach tego postępowania prokuratura prowadzi także czynności mające na celu ustalenie czy to zdarzenie drogowe mogło doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym. Chodzi o art. 174 kodeksu karnego dotyczący sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w tym zakresie. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.