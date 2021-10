Nietypowa lekcja WF-u w SP35

Mat. Fundacja Moniki Pyrek

Na dzisiejsze lekcje wychowania fizycznego nikt nie przyniósł zwolnienia lekarskiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie mieli wyjątkowy WF z olimpijczykami Moniką Pyrek i Piotrem Liskiem.

W ramach Kinder Joy of moving Fundacja Moniki Pyrek przygotowała alternatywne lekcje WF. Dla prawie 300 uczniów przygotowano różne stanowiska sportowe z zastosowaniem nowoczesnej technologii. Były urządzenia interaktywne i symulatory sportowe. Dzieci spróbowały swoich sił i umiejętności we wspinaczce sportowej, koszykówce, kolarstwie, narciarstwie, biegach, piłce nożnej, wioślarstwie, ćwiczeniach na refleks i orientację oraz przeciąganie liny. Uczniowie z takiej lekcji WF wychodzili z sali zmęczeni i zadowoleni.



- Bardzo fajnie. Ogólnie to było wyczerpujące, ale i tak bardzo mi się spodobało. - Teraz robię przeciąganie liny. Miałem też koszykówkę, ściankę wspinaczkową, wioślarstwo i kolarstwo. - Niektórzy mają bardzo dobrze, bo mają z górki, a niektórzy pod górkę. - Bardzo mi się podoba. Takich wuefów powinno być więcej - mówiły dzieci.



Alternatywne lekcje WF w środę będą mieć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie.