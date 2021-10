Jest decyzja Senatu ws. immunitetu Tomasza Grodzkiego

Tomasz Grodzki. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz w piśmie skierowanym do prokuratora regionalnego w Szczecinie poinformował, że pozostawia wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego bez biegu.

Władze Senatu w połowie kwietnia odesłały prokuraturze wniosek z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Zdaniem senackich prawników, uzasadnienie i treść żądania były niespójne, a wniosek podpisał zastępca prokuratora generalnego, bez zawartego upoważnienia zwierzchnika. Prokuratura Krajowa skierowała do Izby Wyższej uzupełniony wniosek.



Centrum Informacyjne Senatu poinformowało, że wniosek uznano za niepoprawiony.



"Licznik Grodzkiego" na portalu niezależna.pl wskazuje dzisiaj 213 dni, od kiedy wniosek o uchylenie immunitetu Grodzkiemu trafił do Senatu.