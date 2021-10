Miliardy dla samorządów. "Będą wielkim placem budowy"

20 miliardów złotych trafi do samorządów. To pieniądze na inwestycje strategiczne w ramach Polskiego Ładu.

Komisja złożona z pracowników resortu spraw wewnętrznych i Banku Gospodarstwa Krajowego rozpatrzyła już wszystkie wnioski złożone przez samorządy.- W poniedziałek będą ogłoszone wyniki - mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. - Działania, które podjęła komisja to, żeby inwestycji było jak najwięcej, aby było jak najwięcej małych inwestycji. W związku z tym samorządy będą jednym wielkim placem budowy.Rocznie w skali kraju samorządy przeznaczają na inwestycje 40 miliardów złotych - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - I oto rząd dorzuca 20 miliardów, czyli właściwie połowę, jeszcze dodatkowo. Proszę zobaczyć, jakie to jest zwiększenie kwot, które będą mogły być zainwestowane na terenie samorządów. Do tego trzeba dodać, że to pierwsza transza, za chwilę zostanie ogłoszony nabór na następną transzę, jeszcze w tym roku. To jest kolejnych około 13 miliardów.W założeniu Polskiego Ładu pieniądze mają trafić do firm lokalnych, aby zabezpieczyć miejsca pracy.