Stopnie wodne na Odrze na etapie projektowania

Stopnie wodne na Odrze. Mat. wody.gov.pl

Trwa projektowanie dwóch stopni wodnych, które mają powstać na Odrze - mówi Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

Stopnie planowane są w Ścinawie i Lubiążu. Teraz jesteśmy na etapie uzyskiwania zgód środowiskowych - dodaje prezes Wód Polskich.



- Taka jest specyfika tych obiektów, że najdłużej trwa i najbardziej problematyczne jest przygotowanie dokumentacji, zdobycie wszelkich niezbędnych zgód środowiskowych i konsultacji społecznych. Teraz jesteśmy na tym etapie - mówi Przemysław Daca.



Celem inwestycji jest przywrócenie na Odrze żeglugi.



- Przypominam państwu, że jako Polska podpisaliśmy umowę o AGN i jesteśmy zobowiązani do dostosowania odrzańskiej drogi wodnej, jak również części rzeki Wisły, do klasy drogi międzynarodowej. Czyli można powiedzieć takiej autostrady rzecznej, a tego nie da się zrobić inaczej niż przez budowę stopni wodnych - mówi Daca.



Według wstępnych projektów potrzeba na Odrze wybudować od 22 do 25 stopni wodnych. Na niektórych z nich powstaną elektrownie wodne.