"Doszliśmy do ściany". Personel potrzebny od zaraz

Doszliśmy do ściany, nie mamy pracowników, by zapewnić odpowiednią opiekę kolejnym pacjentom - alarmują pracownicy i władze szpitala tymczasowego w Szczecinie.

Placówka potrzebuje przede wszystkim pielęgniarek, ratowników i personelu pomocniczego. W szpitalu nie brakuje na razie łóżek dla chorych, ale nie ma kto ich obsłużyć - mówi Edyta Kraszewska, pielęgniarka koordynująca w szpitalu tymczasowym. - Oferujemy wszelkiego rodzaju szkolenia, wprowadzenia w oddział. Te osoby nigdy nie pozostają same w pracy, ale są wprowadzane przez osoby już doświadczone, mentorów. Mając 77 bardzo ciężkich pacjentów, nie wystarcza 5-6 pielęgniarek. To zupełnie za mało.Pacjenci, którzy teraz trafiają do placówki są w bardzo ciężkim stanie, opieka nad nimi jest bardzo wymagająca - dodaje pani Justyna, opiekunka medyczna. - To nie jest tak, że ktoś przed zachorowaniem na Covid był sprawny i taki sprawny pozostaje. Proszę pamiętać, że ci pacjenci mają duszności, odczuwają ogromny lęk, poczucie samotności, bo rodziny nie mogą odwiedzać tych pacjentów i w zasadzie zostajemy im my.Z prośbą o oddelegowanie personelu władze szpitala zgłosiły się do placówek w regionie. Każdy, kto chciałby się zgłosić jest proszony o kontakt ze szpitalem. Władze placówki oferują także mieszkania dla osób, które przyjadą do Szczecina, by pomóc.