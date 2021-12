W sklepach karp żywy, czy filet nacinany? Sprawdziliśmy [WIDEO, ZDJĘCIA]

W te święta karp może być nawet o 30 proc. droższy niż przed rokiem. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W tym roku za karpia zapłacimy więcej. Okazuje się, że nie tylko cena jest problemem, ale również dostępność ryby na rynku.

Największe sieci handlowe w Polsce wydały oficjalną deklarację wycofania się ze sprzedaży żywego karpia. Rezygnacja ze sprzedaży jest skutkiem działań obrońców przyrody.



- W tym roku z karpiem, ale absolutnie nie z żywym. Dlatego, że po co robić niepotrzebną krzywdę, męczyć... - Nigdzie nie ma, nie zabijają już na miejscu. - Jakikolwiek, żeby był. Ale objeździłyśmy z córką całe miasto i nie ma. - Co roku jest żywy karp i będzie! W tym roku jest 23 złote za kilo karpia - mówili szczecinianie.



Jeśli szukać karpia to w sklepach rybnych - mówi Iwona Matuszewska z firmy Seamor.



- W tym roku są mniejsze ilości karpia. A ceny poszły w górę, o 7-8 złotych na kilogramie. U nas króluje filet nacinany, bo to karp bez ości, klienci tak wolą - powiedziała Iwona Matuszewska.



W te święta karp może być nawet o 30 proc. droższy niż przed rokiem. Wyższe ceny są skutkiem inflacji, ale także ograniczonej tegorocznej hodowli.