Plakaty z piwnicy muzeum. Czasy socjalizmu, czasy Solidarności

Fot. Muzeum Rybołóstwa Morskiego w Świnoujściu

"Polskie Plakaty lat 80. - czasu przemian społeczno-politycznych" - to tytuł wystawy, którą oglądać można w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.

Na plakatach znalezionych w piwnicy muzeum i wyciągniętych po ponad 30 latach zaprezentowane są hasła propagujące ideę socjalizmu ale też hasła solidarnościowe, które miały na celu obalić komunistyczną władzę.



- Z jednej strony są to plakaty propagandowe, które były wykorzystywane jako medium polityczne. Pojawia się na nich kult pracy, etos pracy, nawiązywanie do roli, jaką praca odgrywa w społeczeństwie. Druga grupa to są plakaty solidarnościowe. Pojawiają się na nich np. hasła uwolnienia więźniów politycznych - opowiada Małgorzata Płońska-Nagaba, opiekun wystawy.



Plakaty namalowane w czasach socjalizmu można oglądać od wtorku do soboty w godzinach 9-17, a w niedzielę w godz. 10-15. W niedzielę wstęp będzie bezpłatny.