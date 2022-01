"To lepsze od psa czy kota". Czyżby? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Giełda zwierząt egzotycznych w tym roku odbywa się w Zespole Szkół Nr 3. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Odrobina egzotyki w Szczecinie - już po raz piąty zawitali do nas hodowcy pająków, węży, skorpionów i jaszczurek.

Giełda zwierząt egzotycznych w tym roku odbywa się w Zespole Szkół Nr 3. To cykliczne wydarzenie.



- Mamy przeróżne rodzaje zwierząt egzotycznych: pajęczaki, owady, gady, węże, płazy, pytony tygrysie, pytony siatkowe... - wylicza Mateusz Stelmaszczyk z firmy Mikro World, organizator giełdy Exotica Szczecin.



- One potrafią dorosnąć do 5-6 metrów. Ta odmiana barwna, którą bierzemy to Bumble Bee Clown, jest to dosyć młody regius. Wąż jest naprawdę bardzo spokojny, nie wykazuje żadnej agresji, śmiało możemy wziąć go na ręce - dodaje p. Arek ze sklepu egady.pl



- To jest naprawdę lepsza opcja od psa czy kota. Za każdym razem jak kiedyś brałem chomika na ręce, to zawsze mnie ugryzł. Pająki przez cały czas biorę na ręce i jeszcze żaden mnie nie ugryzł - dodaje Tomas Bayer z Tollspiders Brachypelma Family.



Stoiska oferują zarówno sprzedaż akcesoriów terrarystycznych jak i samych zwierząt. Niektóre z nich można - nawet te wielonożne i włochate - wziąć na ręce i zrobić sobie zdjęcie.