Nowe RTG w szpitalu w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Do placówki trafił nowy cyfrowy sprzęt, wcześniej był tylko analogowy. Urządzenie jest mobilne i sterowane pilotem.

Prawie 10 lat czekaliśmy na takiej klasy sprzęt - mówią pracownicy nowej pracowni rentgenowskiej w szpitalu powiatowym w Pyrzycach.



Dzięki temu można je przystosować do prześwietlenia każdej części ciała, pacjentów o równym wzroście mówi Barbara Witek, kierownik pracowni RTG.



- Z korzyścią dla pacjentów, bo lepsza jakość obrazowania, dla pracowników, bo lepsze warunki pracy. Bardzo cieszymy się z tego, że mamy nowy sprzęt i nową pracownię. Będziemy mieli lepszą wydajność. To jest niewielka pracownia, przemujemy ponad 1000 pacjentów miesięcznie - a w tej chwili przyjmiemy tyle ile "Bozia" da - mówi Witek.



Pracownia powstała dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do szpitala na ten cel trafiło 1,7 mln złotych, mówi Leszek Dobrzyński, poseł PiS.



- Żyjemy już 20 w XXI i rzeczywiście czas, żeby nasze placówki ochrony zdrowia były w wyposażony w dobry sprzęt, który ratuje ludziom życie, zapewnia zdrowie i jeśli można się do tego przyczynić, jest to bardzo dobre działanie - mówi Dobrzyński.



Modernizacja pracowni trwała cztery miesiące. Ze sprzętu skorzystali już pierwsi pacjenci.