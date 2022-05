Prawnik: Artystka chciała zdobyć rozgłos poprzez prowokację ideologiczną

Sport zawsze łączył ludzi i tego typu prowokacja ideologiczna powinna się spotkać ze zdecydowaną reakcja klubów, bo naruszono prawo - mówi mecenas Maciej Krzyżanowski.

W ten sposób prawnik odniósł się do wystawy w Trafostacji Sztuki. Przedstawiono na niej dzieło Aleksandry Demianiuk - przerobiony herb Pogoni Szczecin w dwa całujące się gryfy z tęczowymi językami.- Niewątpliwie doszło do naruszenia dobra osobistego osoby prawnej. To jest bezdyskusyjna kwestia. Kluby mogą także kierować roszczenia z prawa autorskiego, ponieważ Pogoń ma prawo do swojego znaku i każdy, kto chce ingerować w ten znak, musi uzyskać taką zgodę - powiedział Krzyżanowski.Zdaniem mecenasa Krzyżanowskiego, artystka chciała zdobyć rozgłos poprzez prowokację ideologiczną.- To jest najsmutniejsze w tym wszystkim: sport powinien pozostać wolnym od sfery ideologicznych konfliktów, które teraz przetaczają się przez naszą rzeczywistość. Sport był zawsze elementem życia społecznego, który łączył wszystkich niezależnie od poglądów, niezależnie od koncepcji. W Szczecinie herb, proporzec i barwy Pogoni są wartościami świętymi - podkreślił.Całujące się gryfy w herbie Pogoni Szczecin miały zniknąć z wystawy w Trafostacji Sztuki. Miały, bo artystka i galeria zdecydowały się na przedstawienie tego samego motywu - z tymże w lustrzanym odbiciu i od podszewki.