Mała obwodnica miejscowości Dobrzany oddana do użytku [ZDJĘCIA]

Za ponad 1,4 mln złotych całkowicie przebudowano ulicę Spółdzielczą w Dobrzanach. Dzięki temu ruch tranzytowy omija teraz centrum miasta.

To niezwykle ważna dla Dobrzan inwestycja - przyznają mieszkańcy miejscowości.



- Niezwykle ważna z tego względu, że tu powstało piękne osiedle. - Bardzo istotna. Na pewno wymagała przebudowy, ponieważ była trudna do przejeżdżenia. Dziury, droga polna. Tą drogą przejeżdżają samochody, w pobliżu jest szkoła, stacja paliw, jedzie się do miasta. - Może tłoku w Dobrzanach jeszcze nie ma, ale to jest taka obwodnica, bardzo ważna. Tędy nie szło przejechać. Były takie dziury, było makabrycznie, a teraz jest pięknie - mówią mieszkańcy.



Wraz z remontem drogi wybudowano tu także wodociąg. W planach jest również przebudowa szkolnej stołówki. Środki na te inwestycje pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.