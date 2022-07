ZUW z nowymi biurami do obsługi spraw cudzoziemców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowe biura do obsługi spraw cudzoziemców otwarto w piątek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Powstały one po przerobieniu pomieszczeń restauracji, która znajdowała się w urzędzie - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Przestrzeń to 330 metrów kwadratowych, koszt całej inwestycji to 2,9 mln złotych, z czego 75 procent to środki zewnętrzne, pochodzące z funduszy unijnych. Wykorzystujemy każdą przestrzeń i zaułek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo to nie jest rozrost administracji tylko ogrom zadań, które przybyły - podkreśla Bogucki.



W nowych pomieszczeniach będą załatwiane sprawy dotyczące pobytu obcokrajowców w naszym województwie - dodaje wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann.



- Kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby ludzie, którzy wykonują zadania, pracowali w godnych warunkach, ale też, żeby odbywało się to w sprawny i przede wszystkim skuteczny dla interesantów sposób - zaznacza Wagemann.



Podczas remontu odkryto i wyeksponowano zabytkowe cegły, z których zbudowane są ściany urzędu.