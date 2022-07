Na plaży zaginęło dziecko. Rodzice wprowadzili w błąd ratowników

Plaża to bardzo monotonny krajobraz, wszystko jest podobne do siebie i bardzo łatwo jest stracić kontakt. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rodzice zgubili na plaży 3-letnie dziecko a potem, w jej opisie - pomylili strój dziewczynki.

To zdarzenie z połowy lipca z zachodniopomorskich Dąbek.



- Jeden z ratowników ruszył na poszukiwania, znalazł dziewczynkę, blondynkę ubraną nie w niebieski strój, tak, jak było to podane przez rodziców, ale w różowy strój ze zwierzaczkiem i podaliśmy informację do rodziców, że mamy taką dziewczynkę, ale powiedzieli nam, że jest inaczej ubrana, więc dziecko nie jest ich - relacjonuje szef ratowników w gminie Mielno, Leszek Pytel.



Dopiero po wysłaniu zdjęcia dziecka rodzice potwierdzili, że dziewczynka jednak jest ich córką.



W sezonie, tylko na plażach w rejonie Mielna, gubi się około setka dzieci.



- Mieliśmy w Mielnie takiego dzieciaka, który poszedł w kierunku Sarbinowa, siedem kilometrów. Plaża to bardzo monotonny krajobraz, wszystko jest podobne do siebie i bardzo łatwo jest stracić kontakt. Zawsze uprzedzamy - pokazać dziecku jakiś charakterystyczny punkt, którym zawsze jest wieża ratownicza. Powiedzieć: jeśli się zgubisz, odejdziesz, to podejdź do ratowników - dodaje Pytel.



Ratownicy zachęcają też, aby umieszczać na rękach dzieci specjalne opaski, na których można wpisać numer telefonu do rodzica, pod który ratownik może zadzwonić, w razie gdy pociecha się zgubi.