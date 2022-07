Helena Majdaniec znów "wśród ludzi" [ZDJĘCIA]

Od wczoraj trwają uroczystości inaugurujące otwarcie Teatru Letniego w Szczecinie po remoncie.

Teatr, od blisko 20 lat, nosi imię Heleny Majdaniec, jednej z największych ikon muzycznych Szczecina. Od dziś stoi tam też jej pomnik.Figura Heleny Majdaniec umiejscowiona została przy głównym wejściu do Teatru. Autorką rzeźby jest Dorota Dziekiewicz-Pilich, która podkreśla, że zależało jej na tym by postać była w ruchu: - Ja zawsze w rzeźbie staram się wydobyć taki najfajniejszy okres, kiedy już się coś dzieje, kiedy taka piękna postać, jak Helena szlachetnieje, jeszcze bardziej...Rzeźbę ufundowała rodzina Heleny Majdaniec. Byli obecni jej siostrzeńcy i bratankowie, wśród nich Małgorzata Majdaniec: - Bardzo się cieszę, że jest wśród ludzi, wszyscy ją oglądają, tulą, niech głaszczą za mikrofon - niech on się "wyświeci" za jakiś czas... Jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się i ona jest wśród ludzi.Teraz na scenie teatru występują szczecińskie zespoły, za chwilę "Sklep z ptasimi piórami", a na godz. 20:00 zaplanowano koncert zatytułowany "Było tak już raz" z piosenkami Majdaniec.