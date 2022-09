14 mln zł na zarybianie Odry [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

14 milionów złotych przekazały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska na zarybianie Odry.

Chodzi o odtworzenie ekosystemu sprzed zatrucia rzeki - mówi Małgorzata Golińska, wiceminister Klimatu i Środowiska.



- Ta nasza decyzja o przekazaniu kwoty - łącznie 14 milionów złotych - wynika z poczucia odpowiedzialności, nie tylko za to, co się wydarzyło na Odrze, ale również za to, co będzie się działo. Ta wspólna praca zaowocuje takimi decyzjami i takim postępowaniem, które uchroni nas w przyszłości przed podobnymi sytuacjami - dodaje Golińska.



Ochrona środowiska jest bardzo ważna dla rządu Prawa i Sprawiedliwości - mówi poseł tego ugrupowania Artur Szałabawka. - Nam bardzo zależy, żeby Odra była rzeką, w której pływają ryby, ale zarazem, aby była żeglowna i przynosiła korzyści Państwu Polskiemu - podkreśla Szałabawka.



Pieniądze trafią do organizacji, które gospodarują na Odrze - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Te 14 milionów złotych, to jest naprawdę bardzo duża suma. Środki pozwolą tym, którzy się na Odrze znają i są z nią związani, odtworzyć rzekę co najmniej do tego stanu, który był przed tym kryzysem. Mówimy o tych podmiotach, które czasami od kilkudziesięciu lat gospodarują na Odrze - tłumaczy Bogucki.



Pieniądze przekazały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska z województw wzdłuż Odry. Średnio po 2 - 3 miliony złotych. Akcja zarybiania ma ruszyć po opublikowaniu raportu rządowej komisji, która bada przyczyny zatrucia rzeki. Raport ma być gotowy pod koniec września.