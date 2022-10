Jak poprawnie zbadać piersi i wykryć niepokojące zmiany - film instruktażowy dla kobiet nagrali wspólnie Regionalna Fundacja Walki z Rakiem ze Szczecina i Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.

Wszystko po to, by namówić kobiety do samobadania i korzystania z badań profilaktycznych. Na filmie dr Magdalena Salamaga pokazuje, krok po kroku, jak wyczuć nieprawidłowości w piersiach.- Badamy w pozycji stojącej a następnie w pozycji leżącej, delikatnie uciskając piersi, a następnie przy drugim obrocie silenie uciskając piersi, próbując wyczuć niepokojące objawy - instruuje dr Salamaga.Film jest dostępny w internecie Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi. Rak ten jest od lat najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet na świecie, a w ostatnich latach jest rozpoznawany u coraz młodszych pacjentek.