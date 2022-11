Gwałciciel pochowany wśród bohaterów. Radni PiS interweniują

Szczecińscy radni PiS interweniują w sprawie grobu pracownika Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinku, który gwałcił kobiety. Znajduje się on w Kwaterze Kombatantów na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Decyzję o usunięciu grobu może podjąć prezes Związku Kombatantów RP Henryk Krudos. Jednak do tej pory tego nie zrobił, dlaczego? Tego nie chciał wyjaśnić w rozmowie z reporterem Radia Szczecin.Na najbliższej sesji rady miasta zwrócimy się do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka o natychmiastowe rozwiązanie tej sprawy - mówił w naszej audycji interwencyjnejradny PiS Leszek Duklanowski.- Jeżeli prezydent lub, któryś z jego zastępców, wykazałby dobrą wolę, to po rozmowie, pewnych wyjaśnieniach i pewnym przymuszeniu pana Krudosa, ten haniebny grób powinien zniknąć z Cmentarza Centralnego w Szczecinie - podkreślał Leszek Duklanowski.Jak dodawał, to oburzające, że grób takiej osoby znajduje się w takim miejscu.- To hańba, żeby taki osobnik, spoczywał wśród osób, które były bohaterami - zaznaczył radny Prawa i Sprawiedliwości.Władysław Kapitański został wyrzucony z pracy w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinku. Za gwałcenie wielu kobiet został tymczasowo zatrzymany i ukarany karą wewnętrzną 14 dni aresztu.W Kwaterze Zasłużonych Cmentarza Centralnego spoczywa, ponieważ w 1989 roku, zgodził się na to Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. W tym samym miejscu leżą także żołnierze AK i więźniowie obozów koncentracyjnych.