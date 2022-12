Motomikołaje wiozą pomoc dla domów dziecka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia R.Stachnik [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przygotowali ponad 600 paczek dla dzieci z domów dziecka - Motomikołaje znów niosą pomoc.

Ponad 100 osób przebranych w stroje Mikołaja wraz z eskortą policji wyruszyło w trasę ze szczecińskich Wałów Chrobrego do centrum Szczecina. Ich celem jest Arkonka, gdzie odbędzie się festyn, na którym najmłodsi otrzymają prezenty.



Na miejscu dla dzieci zaplanowano m.in. przejażdżki na motorach i możliwość zwiedzania wozów strażackich i policyjnych. Z Wałów Chrobrego wyruszyli o 10:30 i jak sami mówią, niesienie pomocy sprawia im ogromną przyjemność.



- Lubię brać udział w akcjach charytatywnych. Dzieci są szczęśliwe. Jeszcze, jak wozimy je motorami, to są przeszczęśliwe. Żona mi pozwoliła po 27 latach kupić motor. Jedziemy w zespole i mamy samych mikołajów. Przygotowaliśmy paczki, głównie gry planszowe, słodycze. Uśmiech dzieci jest bezcenny - mówią mikołajowie na motorach.



Festyn na Arkonce trwa do godziny 14.