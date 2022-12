Kuratorium Oświaty nagrodziło najlepszych uczniów w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Kilkudziesięciu laureatów tegorocznych konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty otrzymało nagrody za swoje osiągnięcia.

Uczniowie zostali nagrodzeni w trzech konkursach: plastycznym, literackim i fotograficznym.



Jedną z nagrodzonych uczennic jest Hanna Donhöffner z II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.



- Miałam przedstawić nawiązania współczesnych twórców do tamtej epoki. W związku z czym wstawiłam różne teksty, które w ten sam sposób nawiązują albo są odwołaniem do tekstów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i ogólnie wieszczów - mówi uczennica II LO.



Wszystkie konkursy nawiązywały do epoki romantyzmu polskiego, którego rok obchodzimy.



Przyszłoroczne konkursy też będą powiązane tematycznie - mówi Katarzyna Koszewska, zachodniopomorska kurator oświaty.



- Rok romantyzmu polskiego był ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Czekamy pod czyim patronatem będzie rok 2023 - mówi Koszewska.



W sumie nagrody nagrody otrzymało kilkudziesięciu uczniów z regionu.