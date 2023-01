Paszteciki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Dlaczego od dwóch tygodni nie można zjeść symbolu Szczecina, czyli pasztecików w najstarszym barze w centrum miasta?

Na drzwiach lokalu przy al. Wojska Polskiego wisi kartka "Bar nieczynny z powodu konserwacji automatu." Najpierw bar miał być otwarty tydzień temu, ale przedłużono ten termin. Na ogłoszeniu czytamy że do wtorku, ale wiemy, że jutro jeszcze punkt będzie zamknięty, co smuci nieco amatorów lokalnego specjału.



- Bardzo lubię, nie wiem co jest w środku, ale jest wyjątkowy. Mój ulubiony z serem i pieczarkami oczywiście z barszczem - mówi szczecinianin.



Właścicielka baru Bogumiła Polańska uspokaja. Radziecka maszyna się zepsuła ale udało się - Był remont, a to nie jest takie proste, nie pójdzie się do sklepu i nie kupi, trzeba wymontować i na podstawie tych części dorabiać zamienniki. Lada chwila otworzymy, prawdopodobnie w tym tygodniu.



O otwarciu baru oczywiście poinformujemy.