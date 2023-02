Jeszcze w tym roku pojedziemy rowerem z Bornego Sulinowa do Szczecinka - właśnie przekazano wykonawcy plac budowy.

To kolejny etap Trasy Pojezierzy Zachodnich - jej planowana długość to 420 kilometrów.

Teraz będą zrealizowane dwa odcinki.



Bezpiecznie pojedziemy z Bornego Sulinowa do Krągów, ale również przez miejscowości: Jelonek, Przyjezierze i Jelenino - aż do Szczecinka.