KTBS. Kołobrzeg buduje mieszkania

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu powstaje miejskie osiedle z mieszkaniami na wynajem. To pierwsza tego typu inwestycja w mieście.

Mieszkania dla Rozwoju to inwestycja Urzędu Miasta, w ramach której obecnie budowane są cztery budynki. Znajdą się w nich 124 mieszkania, a wśród nich kawalerki, a także lokale dwu- i trzypokojowe.



- Ceny najmu będą niższe niż na rynku, niż gdyby te osoby miały wynająć prywatnie od kogoś. Będą mieli zagwarantowaną bezpieczną umowę najmu, a myślę, że w dzisiejszych warunkach, w dzisiejszych czasach jest to rzecz nie do przecenienia - o założeniach miejskiego programu mówi Robert Cieciora, prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.



Pierwszy budynek będzie gotowy w trzecim kwartale tego roku i wówczas pierwsi lokatorzy odbiorą klucze od mieszkań. Nabór dla przyszłych najemców rozpocznie się 15 lutego.



Cała inwestycja warta jest 34 miliony złotych.