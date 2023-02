Nie ma wyroku dla Bestii z Sulikowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Sąd Okręgowy nie skazał Dawida J., który zabił w maju 2021 roku 18-letnią Magdę ze Świnic.

Na sali nie pojawił się kluczowy świadek w sprawie, którego zeznania mogą wpłynąć na jej bieg.Przesłuchanie jest istotne w sprawie - mówi Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.- W tym przypadku powodem do tego, żeby nastąpiło przeniesienie rozprawy, była nieobecność świadka. Jest on bardzo istotny, którego przesłuchania domaga się prokurator, jak i obrona. Poskutkowało to tym, że sąd zmuszony był wyznaczyć nowy termin rozprawy - mówi Tomala.31-latek pod pretekstem pomocy wywiózł 18-letkę do lasu, zgwałcił i udusił. Po odnalezieniu ciała, mężczyzna przyznał się do winy.W 2006 roku, mając 14 lat, zgwałcił i zamordował o rok młodszą koleżankę. Wówczas dostał szansę, której nie wykorzystał. Wyrok zapadanie 22 marca.