Elewi złożyli przysięgę w Gryfinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

133 elewów wypowiedziało w Gryfinie słowa przysięgi wojskowej. Są to żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

To ważny dzień dla każdego żołnierza, ale również dla ich bliskich.- Jestem dumny z mojego wnuka... Co to za chłopak, który nie miałby za sobą wojska. Ja w latach '70 również byłem w wojsku - opowiada dziadek jednego z elewów.Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa może być pierwszym krokiem do tego, żeby zostać zawodowym żołnierzem - mówi Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.- Liczę, że wielu z was podejmie kolejną ważną decyzję, aby przedłużyć służbę i stać się żołnierzem zawodowym. To jest przecież zaszczyt, wyzwanie, ale też wielka szansa - podkreśla Jach.Zaprzysiężeni żołnierze od poniedziałku rozpoczną szkolenie specjalistyczne, które potrwa 11 miesięcy.