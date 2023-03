Joachim Brudziński spotkał się z mieszkańcami gminy Brojce [ZDJĘCIA]

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

O bezpieczeństwie Polski europoseł Joachim Brudziński rozmawiał z mieszkańcami gminy Brojce.

Jak przypominał europoseł, ostatnie zwiększenie środków na obronność, to nie tylko nowoczesny sprzęt dla armii.



Pieniądze, które są przeznaczane na ten cel, mają wymierne korzyści, również dla mieszkańców najmniejszych miejscowości - mówił Brudziński: - 4 miliony zł na posterunek policji, właśnie tu - w Brojcach. To się przekłada na nowe wozy dla ochotniczych straży pożarnych, na nowe samochody i motocykle dla policji. A w końcu na wyposażenie straży granicznej.



Te pieniądze udało się pozyskać między innymi z polepszenia ściągalności podatku VAT - podkreślił Brudziński: - Wiecie państwo, ile codziennie cystern wjeżdżało z nieopodatkowanym paliwem z rafinerii Szwed? Tysiące... Dzisiaj PKN Orlen jest gotowy kupić rafinerię w Szwed.



Jest to pierwsza wizyta Brudzińskiego, w związku z wyborami parlamentarnymi, które odbędą się jesienią tego roku.