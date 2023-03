Kotwica traci pozycję lidera [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kotwica Kołobrzeg straciła pozycję lidera drugiej ligi. Piłkarze z Kołobrzegu nie zdołali dziś pokonać Hutnika Kraków.

Walczący o utrzymanie w lidze Hutnik przyjechał do Kołobrzegu, by przede wszystkim nie przegrać. Goście konsekwentnie się bronili, a kołobrzeżanie nie potrafili sforsować szczelnej defensywy zespołu z Krakowa. Skończyło się więc bezbramkowym remisem.



Kapitan Kotwicy Josip Soljić mówił po meczu, że ten wynik należy rozpatrywać w kontekście straconych dwóch punktów.



- Tylko przez naszą nieskuteczność w polu karnym, ten mecz skończył się 0:0. Musimy wrócić na dobre tory... Pracujemy nad tym i chcemy zdobyć awans - dodaje Soljić.



Po dzisiejszym remisie, Kotwica ma 42 punkty, tyle samo, co KKS Kalisz, który po dzisiejszej wygranej z GKS Jastrzębie objął pozycję lidera.



Za tydzień kołobrzeżanie zagrają w Tarnobrzegu z 16. w tabeli Siarką. Biało-niebiescy będą próbowali powrócić na zwycięską ścieżkę po ostatnich dwóch meczach bez wygranej.