W 2018 roku zorganizował rekordową pod względem logistycznym wyprawę trekkingową do bazy pod Mount Everest. 500 osób - od Bałtyku po Tatry wraz z legendarnym himalaistą Januszem Kalinowskim wyruszyło pod Everest by oddać hołd tym, którzy w górach zginęli. Na podstawie tej podrózy powstał nawet film "Everest dla każego".

Większość z nas największą górę na świecie zna tylko ze zdjęć, a jakie wrażenia robi na żywo? - o tym opowiedział nam Janusz Kalinowski - wiceprezes klubu Polskie Himalaje. - Jak popatrzymy, to rzeczywiście po tym, jak przyjeżdżamy w Tatry, to nam się wydają takie malutkie. Potęga tych gór jest, każdy podkreśla i mówi i pisze, niewyobrażalna. Jest coś w tych górach takiego, co to strasznie przyciąga.Każdy człowiek ma w życiu do zdobycia swój Mount Everest - dodaje Kalinowski. - To jest dla każdego. Oczywiście 8-letniego dziecko nie zaprowadzimy pod Everest. Zatrzymujemy je na wysokości 4 tys. metrów, bezpiecznej granicy. Natomiast starsi mogli iść dalej. Tylko my śpimy na każdej wysokości, po to, żeby się organizm nas przyzwyczaił, zaaklimatyzował. Najlepsze sezony to kwiecień, maj i październik listopad.W wyprawie pod Mount Everest uczestniczyli również wyjątkowi alpiniści m.in. Leszek Cichy, Dariusz Załuski czy "gwiazda Katmandu" Anna Czerwińska.