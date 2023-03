Gość na kominie w Mierzynie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pierwsze bociany wróciły już do naszego kraju. Jednego z nich można zobaczyć na kominie warsztatu przy ulicy Weleckiej w Mierzynie.

Jak mówi Rafał Dąbrowski, właściciel warsztatu, to już kolejny rok, kiedy gościmy bociany i wiemy, że niedługo pojawi się dla niego towarzystwo. - Jakoś za około 2 tygodnie powinna się pojawić pani bocian i około 60 dni zajmuje czas, kiedy pojawiają się małe - tłumaczy Dąbrowski.



W tym roku mierzyńskie gniazdo po raz pierwszy można śledzić "na żywo" w internecie. - Nosiliśmy się z zamiarem zamontowania kamery już kilka lat - mówi Dąbrowski. - Planowaliśmy to zrobić od kilku lat, tylko nigdy się tak nie złożyło. Akurat w tym roku nam się udało. I to zaskoczenie, że przyleciał po 24 godzinach, odkąd posprzątaliśmy to gniazdo.Życie mierzyńskich bocianów można obserwować w internecie