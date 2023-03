Pogłębianie Basenu Kaszubskiego idzie zgodnie z planem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przygotowanie Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 metra jest wykonane prawie w 70 procentach - poinformowała firma wykonująca inwestycję. To rejon zwany popularnie Basenem Górniczym.

W jej ramach cztery nabrzeża w szczecińskim porcie będą miały głębokość 12,5 metra, a jedno nowe dalbowe 10,5 m - mówi Andrzej Kędzior z firmy Doraco.



- Ponieważ budowa jest dosyć rozległa, ona się ciągnie od zalądowienia basenu Noteckiego, poprzez obudowy wyspy przy obwodnicy, po Nabrzeża Katowickie i Chorzowskie. Są odcinki takie jak nabrzeże Uskok Chorzowskiej, jak Nabrzeże Dąbrowieckie, które są skończone praktycznie w 99% i tylko przygotowujemy dokumentację powykonawczą. Pozostałe nabrzeża, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy portu, dopiero ich przebudowa się rozpocznie - mówi Kędzior.



Musimy zbudować cała sieć logistyczną - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Musimy mieć rozmaite nabrzeża, dostosowane oczywiście do toru wejściowego. Musimy mieć znakomite połączenie z resztą kraju, czyli połączenia kolejowe i drogowe. Dopiero wtedy, jak to wszystko gra ze sobą, czyli mamy wielkie możliwości rozmaitego działania i kierunków dostaw, to mamy spełnione wszystkie warunki do tego, żeby osiągnąć sukces - mówi Dobrzyński.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podczas konferencji na której pokazano efekty prac budowlanych powiedział, że to dzięki polskim portom udało się przetrwać zimę. Mówił to w kontekście importu węgla.