Proces zakończony, bestia z Sulikowa wyrok usłyszy w najbliższy wtorek. Chodzi o Dawida J., który w maju 2021 roku zabił 18-letnią Magdę ze Świnic.

31-latek, pod pretekstem pomocy, wywiózł nastolatkę do lasu, zgwałcił i udusił. Po odnalezieniu ciała, mężczyzna przyznał się do winy.Babcia Magdy, chce dla sprawcy wysokiego wyroku: - Moją wnuczkę zabił, która miała 18-lat. On ją z parkingu zabrał, tylko po to, żeby ją zamordować.Z kolei w 2006 roku, mając zaledwie 14-lat, Dawid J. bestialsko zgwałcił i zamordował swojąo rok młodszą sąsiadkę, z którą wracał ze szkoły. Za to przestępstwo trafił do poprawczaka, z którego wyszedł po zaledwie 4 latach.