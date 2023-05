"To postulat kuszący, ale nie jestem zwolennikiem"

Gość "Rozmów pod Krawatem" Oskar Szafarowicz, działacz forum młodych PiS, oceniał pomysł, aby wiek wyborczy w Polsce obniżyć do 16 lat. Taka propozycja padła z ust Szymona Hołowni, lidera Polski 2050.

Oskar Szafarowicz, działacz forum młodych PiS ma jednak pewne wątpliwości związane z pomysłem Hołowni.- Jeśli młody człowiek, 16-letni nie ma jeszcze pełnych zdolności do czynności prawnych, czyli sam nie może decydować o swoim życiu w każdym aspekcie, to jak możemy dać w ogóle takie narzędzie do ręki o decydowaniu o polityce politycznej państwa. Jeśli nie może decydować w wielu o swoim życiu to jest to pewna sprzeczność natury prawnej - uzasadniał.Oskar Szafarowicz zwracał także uwagę na społeczny aspekt problemu, jak mówił 16-latek nie ma odpowiedniego doświadczenia i oglądu świata, by brać udział w wyborach.