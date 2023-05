Uczniowie ze Stargardu najlepiej udzielają pierwszej pomocy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szkoła Podstawowa numer 4 w Stargardzie zwycięża w tegorocznym wojewódzkim Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy.

To już szósta edycja tej rywalizacji, do której przystąpiło prawie 50 placówek z naszego regionu. - Tylko 10 szkół zakwalifikowano do finału - mówi organizator konkursu Robert Wypart. - Zespoły przechodzą po kolei przez 10 stacji. Zachodniopomorski WOPR przygotowuje pozorantów, na których będą realistycznie odgrywane sceny. Uczniowie muszą udzielić pierwszej pomocy.



Drugie miejsce w tegorocznym konkursie zajęła Szkoła Podstawowa numer 21 ze Szczecina, a trzecie Szkoła Podstawowa numer 1 ze Stargardu.